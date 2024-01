A Bastiglia il Carnevale si muove al ritmo dei Rulli Frulli

Saranno i Rulli Frulli, nella loro versione marching band, a guidare il corteo di Carnevale a Bastiglia.

Domenica 4 febbraio, tra stelle filanti, maschere e coriandoli, torna uno degli eventi più attesi dalle bambine e dai bambini, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le Associazioni di volontariato locali, le Scuole del territorio e i commercianti che hanno aderito. Con ritrovo per tutti alle 14 in Piazza Repubblica e accompagnata dalle note dei Rulli Frulli, la sfilata carnevalesca si muoverà in direzione Piazza Tintori dove è prevista una sosta con Baby Dance e merenda offerta alle bambine e ai bambini presenti.

Intorno alle 16, sempre con l’accompagnamento musicale dei Rulli Frulli, il corteo dei bimbi in maschera riparte per tornare in Piazza Repubblica dove la festa entra nel vivo con lo spettacolo di giocoleria “Zum Zum Circus Show”, tra stand allestiti dalle associazioni e dai genitori delle scuole, tiro ai barattoli, giochi di una volta con oggetti d’artigianato in legno, laboratori con materiali di recupero, Truccabimbi e merende per tutti. Gran finale della festa con la premiazione delle maschere più originali, divertenti e ingegnose.

L'Amministrazione comunale volge un sentito ringraziamento a tutti quelli che hanno voluto contribuire all’organizzazione e alla buona riuscita di una festa sempre attesa e molto amata. In caso di maltempo, il Carnevale è rimandato a domenica 11 febbraio.