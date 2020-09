Zocca, la Sagra della Castagna e del Marrone Tipico giunge alla 43° Edizione

Torna la 43° Sagra della Castagna e del Marrone Tipico organizzata dalla Pro Loco Zocchese, che come da tradizione si svolgerà a Zocca domenica 11, 18 e 25 ottobre: in questa occasione, la città si trasformerà in una mostra mercato dal sapore di castagne.

Lungo le vie del centro saranno allestiti spazi dedicati ai castanicoltori, e sarà possibile gustare caldarroste e altre specialità dell'Appennino modenese. Come ogni anno ci sarà il mercato contadino, mentre verranno ridotti rispetto al passato gli spazi dedicati ad altri espositori e mercatini.

Gli accessi alle aree ristorazione saranno contingentati, e, data la particolare situazione odierna, non sarà possibile l'asporto. Sarà comunque possibile assaggiare le prelibatezze tradizionali nei ristoranti, per i quali è consigliata la prenotazione. Informazioni più dettagliate a riguardo, sono fruibili al sito www.zoccaturismo.it alla voce "dove mangiare".

L'evento si svoglerà nel pieno rispetto delle normative anticontagio, per questo motivo vige l'obbligo di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale.