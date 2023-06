Quattro giorni di festa a Formigine con la Sagra di Sant'Antonio

Puntuale e sorprendente come ogni anno, anche in questo 2023 è tutto pronto per la migliore Sagra di Campagna: la Sagra di Sant’Antonio di Formigine. Si parte sabato 10 giugno con una serata dedicata alla cultura e alla storia del borgo rurale di Sant’Antonio; da domenica 11 giugno a martedì 13, ristorante e bar saranno aperti tutte le sere. Non mancheranno attività e giochi per i più piccoli, spettacoli musicali e quest’anno tornano i fuochi d’artificio. Ecco il programma completo:

Sabato 10 giugno

Dopo la messa (ore 19.30) Serata storico-culturale: IL BORGO RURALE DI SANT'ANTONIO

L’oratorio, la scuola, il museo e la civiltà contadina

Con Giulia Santunione e Beppe Manni

A seguire, bensone e vinello!

Domenica 11 Giugno

Ore 17.00 SPETTACOLO DI BURATTINI per Bambini “I MUSICANTI DELLA FATTORIA” - Compagnia dell’Ocarina Bianca

Con Giovanna e Beppe

Ore 20.30 Acoustic duo - Enem

Ore 21.30 Well Off in concerto

Lunedì 12 giugno

Ore 21.15 Rock Night con le band del Flauto Magico: Babel Tower, The Rainmakers, The Hurricane, The Innocent

Ore 22.30 Tradizionale Gara dei Balloni di Fieno (a premi)

Martedì 13 giugno

Ore 21.15 Live Show Band 88Decibel

Il meglio degli anni ’70-’80-‘90

Ore 22.30 Tradizionale Gara (a premi) di Tiro alla Fune

Ore 23.30 circa Fuochi d’artificio

Programma Religioso

Sabato 10: S. Messa per i defunti ore 18.30

Domenica 11: S. Messa per i bimbi e ragazzi ore 18,30

Lunedì 12: S. Messa per le famiglie ore 18,30

Martedì 13: S. Messa ore 10 e S. Messa ore 18.00 a seguire processione