"Scenari", lo spettacolo teatrale degli allievi di Andrea Ferrari in scena al Teatro Tempio

Sabato 17 giugno al teatro Tempio di Modena, alle ore 21 debuttano le compagnie del livello Principianti e Avanzato della Scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale, diretta da Andrea Ferrari, con lo spettacolo teatrale di fine stagione, Scenari, termine coniato in epoca rinascimentale, quando il Teatro italiano visse uno straordinario momento di attività con la nascita della Commedia dell'Arte dove Arte, stava per mestiere.

Protagonisti, Daniele Manabue, Gina Valentina Garofalo, Giovanni Cipollini, Lorenzo Stigliano e Veronica Torre. Sul palco, lo stesso Andrea Ferrari, in veste di capocomico. Oltre al processo di memorizzazione, è importante, per un interprete, apprendere il rapporto con lo spazio scenico, la costruzione fisica e psicologica del personaggio, l'importanza dell'articolazione verbale, la proiezione della voce, la fonetica, la respirazione, il tutto supportato dalla fantasia. Il percorso degli interpreti è iniziato lo scorso mese di ottobre: per alcuni si tratta di una vera e propria "prima volta" sulle tavole del palcoscenico.

È possibile prenotare i biglietti telefonando al nr. 349.1931877. In caso di maltempo lo spettacolo si svolge all'interno del Teatro Tempio. Sono aperte le iscrizioni alla stagione 2023-2024 alla Scuola di Nuova Didattica Teatrale giunta al suo ventesimo anno di attività e che ha visto l'apertura di una succursale a Pavullo nel Frignano (MO). Per tutte le informazioni: www.andrea-ferrari.info