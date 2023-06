Serate estive a Limidi di Soliera, al via la rassegna

A Limidi di Soliera (Mo), organizzate dal locale Centro Polivalente, partono le iniziative estive.

Martedì 6 giugno 2023, alle ore 21.30 al Centro Polivalente di Limidi (Mo) in Via Papotti n. 18, lo spettacolo del MAGO BRYAN inaugura il programma delle iniziative per trascorrere piacevoli serate estive. A seguire Giovedì 8 giugno musica con Dj Robby, sabato 10 giugno saggio di pattinaggio, martedì 13 giugno mercato dei bambini, sabato 17 giugno serata paella, e tante altre iniziative.

La programmazione prevede serate per i mesi di giugno e luglio. Aggiornamenti sono visibili su Facebook cercando: centro polivalente di limidi a.s.d. Le iniziative sono tutte ad ingresso gratuito. Durante le serate sarà possibile effettuare consumazioni nello stand gastronomico di volta in volta funzionante (in alcuni casi è necessaria la prenotazione). Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3496376320. Alcune iniziative sono organizzate col contributo della Fondazione Campori di Soliera (Mo).