“SpezzaCon”, il festival ludico al Castello di Spezzano

Nella giornata di domenica 16 aprile, all’interno della splendida cornice del Castello di Spezzano, si terrà la prima edizione del Festival ludico SpezzaCon, un’occasione che metterà in gioco tutti, dai bambini ai più grandi, dai neofiti agli appassionati, dai giocatori occasionali ai nerd più esperti. I cancelli apriranno alle ore 10.00, e fino alle 20.00 sarà possibile provare in modo del tutto gratuito molteplici esperienze ludiche, grazie all’impegno di numerose associazioni provenienti da tutta la provincia.

Sarà possibile: cimentarsi con i giochi da tavolo di Balena Ludens, Officina Ludica e Token Club; “ruolare” insieme a Faro Verde e Turbodado; saltellare tra le fiabe con Librarsi; costruire un robot Steam con Lumen; imparare a giocolare con il Progetto Zone; sfidarsi nella tenzone insieme alla Compagnia di Ventura Falchi del Secchia e alla Società d'Arme Major Militia Modena. E non mancheranno nemmeno i cosplayer!

La giornata si aprirà con una conferenza intitolata Il gioco a scuola: un ponte tra discipline, didattica ed educazione, a cui seguirà una tavola rotonda sul tema Il gioco e la storia: un ponte tra tempi, memorie e identità differenti, con la partecipazione di esperti dell’Istituto Storico di Modena, del Museo della Repubblica di Montefiorino e di Ludo Labo. In ultimo, all’interno del castello sarà possibile trovare spazi e momenti ludici a cura degli Istituti scolastici comprensivi “Fiorano 1” e “Francesca Bursi”, del Gruppo educativo Babele e della ludoteca comunale “Barone Rosso”.

“È importante – sottolinea l’assessore Luca Busani – che il gioco non venga considerato solo come una prerogativa dei bambini, legata al loro tempo libero: il gioco è un importante strumento educativo e didattico, spazio formativo che anche gli adulti dovrebbero concedersi. Nonché un ottimo antidoto contro la solitudine, l’azzardopatia, e più in generale la fragilità. E quale cornice migliore del nostro Castello per valorizzarlo?”

Lo SpezzaCon – cioè la convention di Spezzano – è stato inserito nel calendario Play On Tour, una serie di eventi preparatori all’edizione 2023 di Play, il Festival del Gioco che si terrà a Modena dal 19 al 21 maggio.