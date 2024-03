Tutto l'amore di Romeo e Giulietta sul palco dello Spira Mirabilis

Mercoledì 20 marzo alle ore 21 all’interno dell’Auditorium Spira mirabilis di Formigine (via Pagani 25) appuntamento con inSPIRA, la rassegna teatrale organizzata dall’Assessorato alla Cultura.

Ad andare in scena sarà R+G, rappresentazione tratta da Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Per l’occasione, una delle storie d’amore più famose al mondo riproporrà tematiche ancora attuali come quella della libertà di amare, dell’identità familiare e della violenza che molto spesso finisce per sacrificare gli innocenti.

Uno spettacolo che glorifica l’amore attraverso il racconto della tragedia che questa storia rappresenta. Due giovani vite che si sacrificano al fuoco stesso del loro amore, contro tutto e tutti. Con la regia di Tony Contartese e la produzione di STED Studio, saliranno sul palco Irene Girotti e Giacomo Stallone.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito con prenotazione consigliata alla mail auditorium@comune.formigine.mo.it.