Da Federico Buffa a Peppe Servillo, un weekend di sport e diritti a Maranello

Un fine settimana all’insegna dello sport, dei diritti e dell’inclusione: a Maranello dal 26 al 28 maggio è in programma la fase conclusiva della rassegna Sport+, tre giorni di spettacoli, talk e iniziative al Parco Ferrari (in caso di pioggia all’Auditorium Enzo Ferrari) proposti dall’amministrazione comunale con il sostegno della Fondazione di Modena, in collaborazione con ATER Fondazione e l’associazione Mo’ Better Football. Una serie di appuntamenti rivolti a tutta la cittadinanza sullo sport come veicolo democratico di crescita individuale e collettiva.

Si parte venerdì 26 maggio alle 18,30 con il talk “Cittadinanza olimpica, di sport e diritti” con Lorenzo Longhi e Unilez Takyi; alle 21,30 il “Concerto per Jack London. Un melodramma jazz d’amore e pugilato”. spettacolo con Fabrizio Bosso, Luciano Biondini e Silvio Castiglioni tratto da un racconto dello scrittore statunitense.

Sabato 27 maggio si parte alle 18,30 con il talk “Major Taylor, il negro volante” con Lorenzo Longhi e Alberto Molinari sulla storia del primo ciclista di colore tra sport e razzismo, si prosegue alle 20,30 con “Sócrates e la Democrazia Corinthiana”, spettacolo sulla storia del calciatore brasiliano Sócrates e l’esperienza leggendaria della Democrazia Corinthiana e si chiude alle 21.30 con lo spettacolo “Due pugni guantati di nero”: accompagnato da Alessandro Nidi al pianoforte, il giornalista Federico Buffa racconta la storia dietro ad una delle immagini più famose del Novecento, la foto che raffigura gli atleti di colore Tommie Smith e John Carlos sul podio alle Olimpiadi a Città del Messico del 1968, con i pugni alzati.

Domenica 28 maggio alle 18,30 Subbuteology, laboratorio ludico dedicato al Subbuteo, alle 20,30 “90 minuti di libertà”, spettacolo sul campionato di calcio del 1944 e il bombardamento di Modena, alle 21,30 lo spettacolo “Il resto della settimana”: Peppe Servillo, accompagnato alla chitarra da Cristiano Califano, legge brani dal libro di Maurizio De Giovanni, un racconto sulla Napoli “ammalata” di tifo calcistico.

Nel weekend sono previsti anche momenti di restituzione alla cittadinanza rispetto al lavoro svolto nei mesi scorsi nei laboratori nelle scuole: sabato 27 alle 17.30 la presentazione della graphic novel con il Collettivo Fx, domenica 28 l’incontro tra Marco Magnone e i ragazzi che hanno partecipato al laboratorio letterario.