Stefano Nazzi con il libro "Il volto del male" al Forum Eventi,

Si possono raccontare delitti efferati senza morbosità e spettacolarizzazioni. Lo dimostra il giornalista Stefano Nazzi che con il libro "Il volto del male" (Mondadori) spiega perché non c'è sempre un movente.

L'autore del podcast Indagini, vincitore di due premi (Podcast dell'anno 2023 e migliore podcast della categoria True Crime) e da mesi ai primi posti delle classifiche di ascolti in Italia, venerdì 8 dicembre alle 17.30 presenta al BPER Banca Forum Monzani (in via Aristotele 33 a Modena) il suo libro che racconta dieci vicende inquietanti di uomini e donne di età diverse, che in Italia si sono resi colpevoli di delitti spietati, spesso con moventi inesistenti. Dai più noti, come Nicola Sapone delle Bestie di Satana o Luigi Chiatti, il Mostro di Foligno, a nomi meno conosciuti, come il serial killer Gianfranco Stevanin, il «Cherubino nero» Roberto Succo o, ancora, le tre ragazze che a Chiavenna uccisero senza motivo una suora. Nazzi parte dalla domanda "Perché l'ha fatto?" e da qui racconta com'erano, come sono diventati dei «mostri», e ciò che è successo dopo, partendo dalle indagini, dal ruolo dei media e della società. Perché ogni azione violenta, anche quella che sembra più improvvisa, è sempre la conseguenza di ciò che è andato costruendosi nel tempo.

