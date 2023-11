"The Running Game"​, Alan Turing e l’enigma della maratona perfetta

Domenica 12 novembre alle ore 17:00 all'Hangar Rosso Tiepido di Modena (in via Emilia Est 1420/2) si terrà un appuntamento speciale della rassegna Concerti d'Oggi, curata e organizzata dagli Amici della Musica di Modena. Si terrà infatti lo spettacolo "The Running Game", ideato da Guido Barbieri (presente anche in qualità di voce narrante) e ispirato al grande matematico Alan Turing, con musiche originali di Paolo Aralla eseguite dal violoncellista Michele Marco Rossi.

Turing, classe 1912, non è stato soltanto il padre dell’informatica, dell’intelligenza artificiale, l’uomo che ha decifrato l’impenetrabile Codice Enigma; accanto all’interesse per il calcolo, per i crittogrammi, per i giochi matematici ne ha coltivato un altro, anch’esso in un certo senso legato ai numeri: la maratona. Non è stato affatto un hobby, un passatempo occasionale, bensì una disciplina praticata con metodo e con costanza: una passione che solo per caso non è diventata una professione.

Il racconto dei momenti-chiave della vita di Turing è affidato ad un narratore che chiama a raccolta le voci di chi lo ha conosciuto, amato, ammirato, umiliato, ucciso. Un coro di testimoni “dal vero” che raccoglie i suoi genitori, i compagni di scuola, i colleghi di lavoro, i compagni di maratona, gli atleti, gli insegnati, gli amanti, ma anche i poliziotti che lo hanno arrestato, i medici che lo hanno “curato”, i benpensanti che gli hanno tolto la vita.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. E' possibile anche acquistare online i biglietti a un prezzo più conveniente (8,50 € il biglietto intero e 3,80 € il ridotto) sulla piattaforma OOOH.Events. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it