“Thioro, un cappuccetto rosso senealese” in piazza a Nonantola

Mercoledì 12 luglio alle 21.15 a Nonantola in Piazza Liberazione, per la rassegna “Una Piazza di Teatro” va in scena “Thioro, un cappuccetto rosso senealese” della Compagnia Teatro delle Albe/Ravenna Teatro e di Ker Théâtre Mandiaye N’Diaye. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Vox Club.

La rassegna teatrale in programma a Nonantola durante l’estate 2023 è curata da Ater Fondazione e dal Teatro Troisi, e fa parte del cartellone di eventi “Nonantola d’Estate” proposto dal Comune.

Reinvenzione dal respiro africano di Cappuccetto Rosso, una delle fiabe europee più popolari al mondo e di cui esistono numerose varianti, Thioro, un cappuccetto rosso senegalese evoca soltanto il popolare racconto della bambina che indossa un cappuccio rosso e che, mentre attraversa il bosco per portare provviste alla nonna, incontra un temibile lupo che la inganna. In realtà questo viaggio dal ritmo pulsante, grazie all’intreccio di diverse lingue, strumenti musicali e immaginari, porta ogni spettatore alla scoperta non del bosco, ma della savana, e all’incontro non con il lupo, ma con Buky la iena, in un viaggio immaginifico e bruciante attraverso l’Africa.

Biglietti: € 5,00 adulti / € 3,00 minori.

Prenotazioni: e-mail: teatrotroisinonantola@ater. emr.it

Messaggio WhatsApp: 333 2401798 - Tel. 333 2401798 (dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00).

Vendita on-line: www.vivaticket.com

La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.