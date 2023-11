"Touch! Deep Inside" Cosa troviamo dentro noi stessi?

Venerdì 17 novembre alle 21 l'inaugurazione presso l’Associazione Euphonia in via Staffette Partigiane 9 con la performance di danza di Martina La Ragione sulla musica di Tiziano Popoli e Diego Salvatori in dialogo con le sculture di Laura Tarugi, curatrice dell'installazione.

Sabato 18 novembre dalle 15 alle 19 sarà possibile visitare in modo interattivo l’installazione. Un week end alla ricerca della bellezza generata dal contatto con gli altri, dalla loro presenza.

L'evento fa parte della Festival Contaminazioni 2023, rivolto alla sperimentazione di forme di dialogo tra linguaggi artistici, realizzato con il contributo del Comune di Modena City of Media Arts.

Ingresso gratuito prenotazione consigliata