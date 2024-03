Trekking e meditazione verso il Castello di Montecuccolo

Appuntamento domenica 24 marzo dalle 9.30 a Pavullo con la passeggiata trekking all’insegna di panorami e luoghi storici "Mindfulness in cammino". Dal centro del paese ci si incammina verso il castello di Montecuccolo, cuore simbolico e storico del Frignano, ancora capace di regalare emozioni e ampie visuali sul crinale tosco-emiliano. Si passerà attraverso antiche vie di pellegrinaggio e passaggio – la Via Romea Nonantolana occidentale e la Via Vandelli – e luoghi intrisi di memoria storica, approfittandone per sperimentare lungo il percorso semplici pratiche di Ecopsicologia e assaggi di meditazione in cammino.

Il percorso, con la guida Cristina Mori, è lungo 7 chilometri con un dislivello di 330 metri. La prenotazione è obbligatoria (info@viedeicanti.it – 379-1227725).