Concordia, Leo Turrini e Marco Dieci raccontano la ‘Storia d’Italia cantando’

Per la rassegna ‘Concordia sotto le stelle’, organizzata dall’Assessorato alla cultura del Comune di Concordia, giovedì 13 luglio in piazza Borellini alle ore 21:15 con ingresso gratuito, il giornalista Leo Turrini e il musicista Marco Dieci raccontano la ‘Storia d’Italia cantando’ (1950-2000), un viaggio nelle emozioni della memoria mescolando parole e musica.

Dopo aver raccontato la vita di Pierangelo Bertoli, Marco Dieci e Leo Turrini riscoprono le suggestioni di un’Italia che cambia, mescolando parole e musica di mezzo secolo. Utilizzando come spunto le canzoni, interpretate da Marco Dieci, che hanno segnato epoche e che risuonano ancora vivide nella memoria collettiva degli italiani, Leo Turrini condividerà aneddoti, racconti di vita quotidiana e frammenti di storia che hanno lasciato un’impronta significativa ricordando i suoi protagonisti: da Fausto Coppi a Vasco Rossi, da Aldo Moro a Lucio Battisti, da Alberto Sordi a Francesco De Gregori.

Leo Turrini, grande firma del giornalismo sportivo italiano, è uno straordinario affabulatore, che si comprende e si integra perfettamente con Marco Dieci, autore, strumentista, capace e versatile professionista della canzone e storico collaboratore di Pierangelo Bertoli. Insieme imbastiscono un racconto interessante e veloce, senza momenti di stanca, nel quale capacità e complicità procedono insieme per costruire cinquanta anni di storia nazionale, ricordandone i protagonisti presenti o rimasti nel cuore della gente.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per conoscere la storia d’Italia in modo fresco, coinvolgente e non convenzionale. Tutti sono invitati a partecipare e a immergersi in questo affascinante viaggio nel passato musicale e storico del nostro Paese.