"Tutta colpa del cioccolato" di Andrea Ansaloni al Troisi di Nonantola

Ancora una divertente commedia di Ansaloni. Il 4 aprile al teatro Troisi di Nonantola va in scena "Tutta colpa del cioccolato". Una coppia, invidiosa delle altrui fortune, spera di cambiare la propria accettando la proposta di un losco affare da parte di una famiglia malavitosa, molto pericolosa. Il tutto si complica con la visita di una vecchia zietta pazzerella, la sua badante e una agenzia di pompe funebri. Tra malavitosi, preti, funerali mancati e intrighi internazionali la vicenda si complica e tra i due litiganti godrà chi meno se lo aspetta.

La serata fa parte della rassegna "TeatrAMO teatro del territorio e solidarietà", ormai giunta alla 9 edizione organizzato dall'associazione ELFOAVVENTURE con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Nonantola. Tutto il ricavato sarà utilizzato per finanziare progetti si sostegno allo studio in Africa (Madagascar e Zambia). Per informazioni e prenotazioni: 3355881505.