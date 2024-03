A Carpi Via Crucis in memoria dei missionari martiri

Venerdì 22 marzo a Carpi si tiene la Via Crucis cittadina, quest’anno curata dal Consiglio Missionario Diocesano in occasione della Giornata in memoria dei missionari martiri, che ricorre il 24 marzo, anniversario dell’uccisione di Sant’Oscar Arnulfo Romero, arcivescovo di San Salvador. Presiederà don Antonio Dotti, direttore del Centro Missionario Diocesano.

La prima parte della Via Crucis, con partenza alle 21 dal sagrato della chiesa di San Bernardino da Siena, si sviluppa lungo via San Francesco e corso Alberto Pio, con arrivo in Cattedrale. Qui, all’interno, si tiene la seconda parte della celebrazione. Le meditazioni sono dedicate, oltre che ai missionari uccisi nel mondo nel 2023, ad alcuni testimoni che hanno donato la vita per amore del Vangelo, dei poveri e dei perseguitati. Fra questi don Francesco Cavazzuti, missionario in Brasile.

La Via Crucis carpigiana si svolge in comunione con la Via Crucis in programma, sempre per venerdì 22 marzo, nel Duomo di Mirandola (ore 19) e nella chiesa parrocchiale di Rolo (ore 18.30).

Domenica 24 marzo, alle 10.15, davanti alla chiesa di Santa Chiara a Carpi, partirà la processione nella Domenica delle Palme, con arrivo in Cattedrale. A presiedere sarà il vicario generale, monsignor Gildo Manicardi, che, a seguire, sempre in Cattedrale, celebrerà la Santa Messa.

Come da tradizione, nella ricorrenza di questa domenica, la Chiesa di Carpi, insieme alle Sorelle Clarisse del monastero in corso Fanti, fa memoria della vocazione di Santa Chiara d’Assisi, che, appunto nella sera della Domenica delle Palme del 1211, lasciò la casa paterna per consacrarsi a Dio, nella sequela di San Francesco.