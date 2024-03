A Castelnuovo una rassegna fotografica alla scoperta dei quattro continenti

“Viaggi nel mondo” è il titolo della rassegna fotografica in quattro tappe che andrà in scena all’auditorium Bavieri di Castelnuovo Rangone. Un itinerario per immagini lungo i quattro continenti attraverso gli scatti e il materiale audiovisivo di un gruppo di fotografi appassionati, in un’iniziativa promossa dal Comune di Castelnuovo Rangone, a cura dell’Associazione Fotoart.

Si comincia mercoledì 27 marzo con Cristina Berselli e Ivano Adversi dell’Associazione Terzo Tropico Aps e le mostre “Gens de Voyage – La Camargue e la festa dei Gitani”, “A misura d’uomo – I borghi dell’Appennino bolognese” e “Interiors – Le religioni”. Mercoledì 3 aprile sarà il turno dei “Viaggi in terra africana” di Cristina Zapparoli, mercoledì 10 aprile focus sull’Asia con Giuliano Bandieri, infine mercoledì 17 aprile Gigi Montali porterà il suo report del “Viaggio in America”.

Tutti gli incontri, ad ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, cominceranno alle 21; per maggiori informazioni è possibile contattare Francesco De Marco al 339-2418855 o il Circolo Caos al 338-1544118.