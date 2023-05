"Vintage Pride Market", la terza edizione in arrivo a Sassuolo

La passione per il vintage di Alice e Valentina ha dato l’ispirazione per la creazione di Vintage Pride Market, un evento che nasce dalla voglia di condividere con gli altri la bellezza e l’unicità dello stile vintage. Vintage Pride Market è diventato un luogo dove gli amanti del vintage possono incontrarsi, condividere la loro passione e scoprire tesori del passato. In pochi mesi è diventato molto popolare e ha attirato l’attenzione di molte persone che condividono lo stesso interesse per la ricerca di oggetti unici e speciali. Un evento che sa offrire un’accurata selezione di abbigliamento, arredamento e oggettistica vintage.

Domenica 21 maggio 2023 Vintage Pride Market presenta la sua terza edizione al piazzale della Rosa davanti al palazzo ducale di Sassuolo. Al Vintage Pride Market saranno presenti 60 espositori con una selezione di abbigliamento, accessori, oggettistica, prodotti per la casa, prodotti per la cura del corpo e tanto altro. Durante l’evento sarà presente un DJ set che accompagnerà i visitatori e le visitatrici per tutta la durata della manifestazione e sarà possibile fruire del servizio di street food & drink organizzato da Libum e Orto in cassetta. L’ingresso è gratuito e sarà possibile accedere dalle ore 9 alle ore 19.

Vintage Pride Market presenta le varie edizioni in location differenti con l’idea di creare nuove connessioni, far conoscere luoghi del territorio rendendo ogni edizione unica; infatti dopo la prima edizione presentata presso lo spazio Via Mazzini 43 di Sassuolo e la seconda al castello di Formigine, Vintage Pride Market presenta la sua terza edizione all’aperto, nel suggestivo Piazzale della Rosa. L’evento è organizzato da Undici Store e Orto in Cassetta, in collaborazione con Via Mazzini 43 e Libum, patrocinato dal comune di Sassuolo e dal comitato commercianti del centro storico.

Durante la terza edizione di Vintage Pride Market sarà possibile iscriversi a due workshop, organizzati per offrire un’esperienza coinvolgente e interattiva nell’ambito del mondo vintage: Let’s do vintage - crea il tuo poster a tema Vintage, curato da Martina Mammi e Colette Baraldi in collaborazione con Via Mazzini 43 e Flowerosophy - realizza un fiore di carta, a cura di Lara Lorenzi. Entrambi i workshop si svolgeranno presso Libum dalle ore 9 alle ore 11, tutti i materiali saranno inclusi, sono a pagamento e occorre prenotarsi scrivendo una mail a: info@viamazzini43.com ( Let’s Do Vintage ) e lara.lorenzi@libero. it ( Flowerosophy).