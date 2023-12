Alla scoperta delle opere di Nicolò dell'Abate al Palazzo Comunale di Modena

Prezzo non disponibile

La scoperta delle opere del pittore rinascimentale Nicolò dell’Abate è il tema al centro della visita guidata in programma alle Sale storiche del Palazzo comunale di Modena domenica 3 dicembre, alle ore 18. L’appuntamento, che si ripete ogni prima domenica del mese con un tema diverso per scoprire i tesori custoditi nel Palazzo, è curato da Ar/s Archeosistemi col servizio comunale Promozione della città e Turismo.

Il ritrovo dei partecipanti è alle 17.45, al primo piano del Palazzo comunale, salendo lo scalone da piazza Grande 16. La visita dura circa 45 minuti ed è aperta a un massimo di 25 persone; per partecipare è necessario prenotarsi dal sito visitmodena.it (www.visitmodena.it/it/ esperienze/esperienze- artecultura/visite-tematiche- alle-sale-storiche-del- palazzo-comunale) o allo Iat di piazza Grande 14 (tel 059 2032660). Il biglietto costa 2 euro a persona (gratuito per bambini fino a 5 anni, guide turistiche, giornalisti, persone con disabilità e accompagnatori) e si paga il giorno della visita.

La visita guidata, intitolata “Nicolò dell’Abate nella Sala del Fuoco: il grande artista modenese del Cinquecento”, si concentrerà su questa sala storica. Nel 1546, infatti, l’artista rappresentò per volere dei Conservatori avvenimenti di storia romana inerenti alla Guerra di Modena e alla formazione del II Triumvirato tra Ottaviano, Lepido e Antonio nel 43 avanti Cristo. Nicolò dell’Abate, inoltre, lavorò nella Rocca di Scandiano, nella Rocca Meli Lupi di Soragna, a Busseto e in palazzi bolognesi; visse poi l’ultimo periodo della sua vita in Francia e morì a Fontainbleau nel 1571.

Le Sale storiche del Municipio sono visitabili tutte le domeniche e i festivi al pomeriggio. I percorsi guidati si svolgono ogni 45 minuti dalle 15.15 alle 18.15, con le seguenti fasce orarie: 15.15, 16, 16.45, 17.30, 18.15. Ogni prima domenica del mese, alle 18 (in sostituzione della visita delle 18.15), sono organizzati appuntamenti tematici dedicati in particolare a una delle sale.