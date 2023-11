Visite guidate per adulti e bambini a Palazzo Montecuccoli tra storia, architettura, e fotografia

Palazzo Montecuccoli, sede di Fondazione di Modena, sabato 25 novembre apre le sue porte alla città con visite guidate per adulti e per famiglie con bambine e bambini a partire dai 6 anni all’insegna di storia, architettura, e fotografia. Le due attività, la prima alle 11,30 e la seconda alle ore 15, sono realizzate in collaborazione con FMAV Fondazione Modena Arti Visive.

Un palazzo storico modenese di particolare rilievo, che conserva un apparato di stucchi e pitture parietali fra le più eloquenti espressioni della cultura di trapasso dal barocchetto al neoclassicismo della capitale estense. Parte da qui il percorso che sabato 25 novembre offrirà l’occasione di ammirare dipinti e sculture di grandi artisti modenesi per nascita e per formazione, fra cui Adeodato Malatesta e Giuseppe Graziosi.

Alle 11,30 la visita guidata è dedicata agli adulti e prevede anche la fruizione di una selezione di opere della Collezione fotografia, in un percorso che parte dall’antico per poi arrivare al contemporaneo, attraverso le opere fotografiche di artisti come Sanna Kannisto, Hiroshi Sugimoto e Luca Campigotto.

Sia la visita per adulti sia l’esperienza rivolta ai più piccoli (a partire dai 6 anni) partono da SpazioF, in Via Emilia Centro 283/C, dove i partecipanti verranno accolti prima di accedere ai locali storici del Palazzo. Alle ore 15 inizia “Insolite visioni”, la visita con laboratorio per le famiglie con bambini, che parte da alcune opere della collezione di fotografia contemporanea della Fondazione di Modena, per stimolare un primo approccio con la fotografia come mezzo per osservare il nostro ambiente quotidiano e farsi sorprendere da nuove e insolite visioni.