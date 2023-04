Weekend di Pasqua a Castelvetro, tra degustazioni e visite guidate

Cosa fare a Castelvetro nel “weekend lungo” di Pasqua? Sono diversi gli appuntamenti tra natura, cultura ed enogastronomia che il territorio propone a partire da sabato 8 fino a lunedì 10 aprile.

Intanto la visita al borgo storico, da effettuarsi in libertà non solo con le consuete audioguide, ma anche con l’utilizzo di un’audiopenna e di una mappa interattiva da noleggiare in loco sabato e lunedì (gratuite il giorno di Pasquetta). Da non perdere, in centro storico, la mostra “Fili d’oro a Palazzo” (lunedì, ore 15-18), che espone i sontuosi abiti rinascimentali ricamati a mano dalle volontarie dell’associazione Dama Vivente.

C’è poi la tappa d’obbligo al castello di Levizzano Rangone, a cinque chilometri dal capoluogo, che, in occasione del lunedì di Pasquetta, aprirà le porte per una visita guidata tematica alle sue sale e al museo Rosso Graspa alle ore 16 e 17.30, con una piccola sorpresa per grandi e piccoli. Il museo, dedicato alla storia e alla cultura del territorio e al suo prodotto d’eccellenza rappresentato dal Lambrusco Grasparossa, sarà aperto anche sabato e domenica, per visite libere e gratuite, dalle ore 14.30 alle 19. Per gli amanti dell’enogastronomia ci sono poi gli appuntamenti con visite e degustazioni nelle cantine e nelle acetaie del territorio castelvetrese: Fattoria Moretto (sabato), Acetaia Boni (sabato, domenica e lunedì), Acetaia “La Vecchia Dispensa” (sabato, domenica e lunedì) e Cleto Chiarli (domenica e lunedì mattina).

Per tutti e in assoluta libertà la possibilità delle prime passeggiate della stagione tra le colline del Grasparossa, da fare a piedi, in mountain bike, in moto o anche in auto, per apprezzare la bellezza dei luoghi e dei paesaggi, magari facendo una tappa, la mattina di sabato, all’azienda agricola “Umile Terra”, per imparare a colorare le uova in modo naturale, con merenda finale a km. zero. Info e prenotazioni: Infopoint VisitCastelvetro tel. 059 758880; e-mail: info@visitcastelvetro.it.