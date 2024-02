Cinque eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"Modenantiquaria è la prima fiera del nostro calendario, non solamente dal punto di vista cronologico, ma anche e soprattutto dal punto di vista dell’importanza e del prestigio. Questa 37esima edizione ha tutte le premesse per riconfermare una volta di più il ruolo dell’evento come appuntamento annuale leader in Italia nel settore dell’antiquariato di medio - alto livello.

Domenica 18 febbraio prosegue l'appuntamento con l'amatissimo Carnevale dei Ragazzi, giunto alla sua 53° Edizione. Sfileranno per le vie del paese carri allegorici e maschere, e saranno allestiti stand gastronomici, dj set, giochi per bambini e contest in piazza, a partire dalle ore 14.15.

La mostra, promossa dal Museo Civico e da FestivalFilosofia, racconta un codice cifrato, un piccolo manoscritto in carta leggera, con numeri e strani simboli, a formare un testo incomprensibile, appartenente alla raccolta del Risorgimento del Museo Civico. E il suo autore, il poeta e patriota modenese Pietro Celestino Giannone, esule per molti anni tra Parigi e Londra.

Una fiaba illustrata ispirata a Marco Pantani: a vent’anni dalla scomparsa del campione di ciclismo, sabato 17 febbraio alle ore 17.15 alla Biblioteca Mabic di Maranello è in programma la presentazione, alla presenza degli autori, di “Ventocontrovento”, fiaba per bambini e adulti ispirata alla vita di Pantani.

Anche quest’anno al centro commerciale La Rotonda si terrà Palcoscenico, rassegna delle scuole di danza del territorio che è giunta alla sua terza edizione: si tratta di un’iniziativa dedicata ai giovani che hanno fatto della danza la loro passione e che durante la rassegna metteranno in scena il loro talento.

Tutti gli altri eventi del fine settimana, e non solo, sono consultabili nella nostra sezione Cosa fare in città.