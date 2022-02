Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Si riempirà di cuori anche quest'anno il centro della Città dei Pico, in vista del prossimo 14 febbraio, la “Festa degli innamorati”. Nelle strade, agli angoli delle piazze, nei negozi mentre nei pressi di piazza Costituente campeggerà a caratteri cubitali la scritta “Mirandola in Love …Innamorati di questa città”.

Le Guide Centofiori propongono, per il primo fine settimana di febbraio, ciaspolate guidate con l'ultima neve che resiste in quota in Appennino Modenese. Adatte a tutti, principianti e bambini dai 6 anni in su, possibilità di noleggio ciaspole e bastoncini.

Va in scena venerdì 4 febbraio e domenica 6 per la stagione lirica al Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena, Manon Lescaut, fra i massimi capolavori di Giacomo Puccini e del melodramma italiano alle soglie del Novecento.

Nuove uscite per PuliAMOVignola, il progetto di comunità, coordinato dall’Amministrazione comunale, per il decoro e la pulizia della città. Il primo appuntamento per i volontari è per sabato 5 febbraio, il secondo è invece programmato per domenica 6 febbraio.