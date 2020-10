Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - DIG FESTIVAL, ARRIVA A MODENA LA KERMESSE INTERNAZIONALE DEL GIORNALISMO INVESTIGATIVO. Dall’8 all’11 ottobre, DIG Festival 2020 sbarca a Modena portando con sè il tema della sua sesta edizione: "Age of fear". La pandemia di Covid è stato l’ultimo spettro di un anno drammatico, segnato da recessione, conflitti armati, migrazioni, ingiustizie sociali, scandali fiscali, emergenze climatiche.

2 - ZOCCA, TORNA LA TRADIZIONALE SAGRA DELLA CASTAGNA E DEL MARRONE TIPICO. Torna la 43° Sagra della Castagna e del Marrone Tipico organizzata dalla Pro Loco Zocchese, che come da tradizione si svolgerà a Zocca domenica 11, 18 e 25 ottobre: in questa occasione, la città si trasformerà in una mostra mercato dal sapore di castagne.

3 - AUTUNNO A VIGNOLA, SAPORI E TRADIZIONI PER LE VIE DELLA CITTA'. Torna, sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre "Autunno a Vignola", la manifestazione che ogni anno celebra i caldi colori dell'autunno con spettacoli, degustazioni e visite guidate in ogni angolo della città.

4 - GIOCHI DI CIOCCOLATO E CROCCANTE: UN DOLCE FINE SETTIMANA A SESTOLA. A Sestola il prossimo fine settimana sarà dedicato al cioccolato di qualità, declinato nei più svariati gusti e abbinamenti. Sabato 10 e domenica 11 ottobre ritorna "Giochi di Cioccolato e croccante", la festa del cioccolato che arriva quest'anno alla 20° Edizione.