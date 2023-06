Intrecci in fil di ferro, un workshop a San Cesario

Domenica 25 giugno, alla Casa Botanica di San Cesario, a partire dalle ore 15.00, si terrà un pomeriggio quieto e gentile tra piante e fiori per imparare l’antica tecnica dell’intreccio del fil di ferro.

Lavorare il fil di ferro cotto e trasformarlo in oggetti di uso comune è un’arte antica. I manufatti realizzati con questa tecnica evocano un’atmosfera bucolica e campestre, un tempo sospeso e ricordi perduti. Donano una personalità sognante e un carattere unico al luogo in cui dimorano. Al contempo però sanno anche essere utili e duttili accessori per la vita di tutti i giorni, in casa e in giardino.

Questo corso ti insegna la tecnica classica e le legature di base e ti guida passo a passo nella costruzione del tuo sottopentola. È il punto di partenza per cimentarsi poi in progetti sempre più elaborati come cesti e oggetti contenitori.

Per informazioni e iscrizioni: Claudia - Casa Botanica, 351 3949259, claudia@casabotanica.it.