La Maserati MC20 è "Product Design of the Year" agli European Product Design Award 2021

MC20 è premiata come “Product Design of the Year” agli European Product Design Award 2021. La super sportiva di Maserati si aggiudica anche il riconoscimento "Top Design" nella categoria Transportation/Auto. European Product Design Award è un concorso di design creato per riconoscere gli sforzi dei più talentuosi designer internazionali di prodotto. Migliaia di progetti provenienti da tutto il mondo sono stati esaminati e valutati dalla giuria, che ha poi selezionato i prodotti esteticamente più interessanti, funzionali e innovativi.

Klaus Busse, Head of Maserati Design, ha dichiarato: “La nostra missione era disegnare una vettura che potesse essere ricordata nel futuro come l’auto che ha inaugurato una nuova Era per Maserati: con MC20 lo abbiamo fatto. Siamo onorati di ricevere questo premio così prestigioso, perché riconosce il lavoro di una intera squadra che si è dedicata a questo progetto unico.”

MC20, disegnata dal Centro Stile Maserati di Torino, è un mix di eleganza e sportività.

La super sportiva è un autentico capolavoro di stile, è unica nel suo genere ed è la halo car che ha inaugura la nuova Era del Brand.

Maserati MC20 è una vettura innovativa dove ogni dettaglio di design è funzionale: anche le portiere Butterfly, per esempio, non hanno solo un valore estetico, ma migliorano l’ergonomia della vettura stessa e permettono un’entrata e un’uscita dall’abitacolo ottimale.

La nuova supersportiva definisce la forma pura della velocità in stile Maserati: una scultura ingegneristica che indica l’avvenire estetico del Brand. La ricerca della performance, infatti, ha portato a concepire una vettura che ha personalità, con una aerodinamica raffinata e con linee inconfondibili che la rendono unica.

Una vettura che sotto le magnifiche linee, nasconde un’anima estremamente sportiva con il nuovo motore Nettuno V6 da 630 CV che garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,88” secondi e una velocità massima superiore ai 326 km orari. Il motore brevettato è stato ideato, sviluppato, progettato e costruito interamente da Maserati e utilizza una tecnologia di combustione a precamera derivata dai motori di Formula 1.