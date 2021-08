Maserati Mistral "Best in Show" al Concorso Italiano 2021

I nomi dei venti portano fortuna a Maserati: in California, la Mistral Spider del 1965 di George e Bobbie Andreini vince al Concorso Italiano 2021 nella categoria Best in Show. Alla passerella che richiama ogni anno gli appassionati di tutto mondo sul prato del Bayonet and Black Horse Golf Course a Seaside, in occasione dell’evento dedicato al Made in Italy durante la Monterey Car Week, la convertibile Maserati è stata protagonista.

Nel corso della manifestazione è stato anche celebrato il 50° anniversario di un altro modello iconica di Maserati: la Bora, la prima vettura stradale a motore posteriore centrale della storia ultracentenaria del Brand.

Con Mistral, Maserati ha dato inizio nel 1963 alla tradizione di attribuire alle proprie automobili il nome di venti famosi. Arrivarono poi Ghibli, Bora, Merak e Khamsin. Nel 2016, Levante, il primo SUV della storia della Casa del Tridente. Ora, è ancora una volta un vento a portare il nome di un nuovo modello: a novembre sarà presentato Grecale.