Maserati MSG Racing, Mortara e Günther le deue guide per la Formula E 2023

Mentre il Tridente si prepara per il suo atteso ritorno in pista, Maserati MSG Racing è lieta di dare il benvenuto a Maximilian Günther nella formazione per la Stagione 9 del campionato ABB FIA World Championship e di estendere il suo rapporto con Edoardo Mortara.

Maserati è il primo Brand automobilistico italiano a partecipare nel campionato di Formula E, con un tempismo perfetto per l'inizio dell'era Gen3. Nella Stagione 9, Edo e Max gareggeranno con la monoposto di Formula E più veloce, leggera e potente di sempre, caratterizzata da una serie di innovazioni progettuali, produttive e tecnologiche.

Dal suo arrivo in Formula E nel 2017, Mortara si è guadagnato il rispetto e il prestigio internazionale come uno dei piloti di punta della serie e, in tutta la sua carriera fino ad oggi, è passato da un successo all'altro. Nella Stagione 7, l'italo-svizzero è diventato il primo Vice-Campione del Mondo di Formula E e ha gareggiato per il terzo posto nel contest per il titolo della Stagione 8, in un’annata competitiva contraddistinta da quattro vittorie di gara. Con sei vittorie in totale e 13 podi, Mortara continuerà ad accrescere il suo attuale successo con Maserati MSG Racing nella Stagione 9, la sua sesta con il team monegasco.

Max Günther, il più giovane vincitore di una gara di Formula E, ha dimostrato crescita e potenziale continui nelle ultime quattro stagioni. Il pilota tedesco è sceso sulla griglia di partenza delle competizioni full-electric nella Stagione 5, dopo una serie di risultati di rilievo nella categoria feeder di Formula Uno, Formula 2, e ha assaporato la vittoria nel suo 13° E-Prix. A soli 25 anni e con già tre vittorie conseguite, Güntherrappresenta il futuro della Formula E ed - essendo uno dei talenti più promettenti nell’ambito del motorsport - si unirà al compagno di squadra Edo per creare una delle formazioni più competitive della Stagione 9.

Le dichiarazioni

Edoardo Mortara, pilota, Maserati MSG Racing: "Da quando sono entrato a far parte della squadra nella Stagione 4, questa è diventata per me come una casa e sono davvero felice di continuare il mio viaggio con un gruppo di persone che lavorano sodo e di talento nella Stagione 9 e oltre. Le ultime cinque stagioni sono state tra le migliori della mia carriera e dopo aver conquistato sei vittorie, 13 podi e un titolo di Vice Campione del Mondo, sono impaziente di costruire insieme il nostro successo nella Gen3. In quanto italo-svizzero, rappresentare il Brand Maserati nel suo ritorno al motorsport a livello internazionale sarà per me un grande onore. Non vedo l'ora di lavorare con Max, che ha già dimostrato di essere un pilota di Formula E molto promettente. In qualità di vice-campioni del mondo in carica, è un ottimo momento per entrare a far parte del squadra e sono sicuro che formeremo un team forte per affrontare insieme il campionato."

Maximilian Günther, pilota, Maserati MSG Racing: “Sono molto orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Maserati MSG Racing accanto a Edo, in vista della Stagione 9. Ho grande ammirazione per il team e per i risultati ottenuti nelle ultime stagioni: sono stati difficili da battere e meritano il loro attuale titolo di vice-campioni del mondo. Essere parte del ritorno del marchio Maserati nelle corse, in collaborazione con MSG Racing, è per me un grande onore e sono veramente impaziente di costruire qualcosa di straordinario insieme. Ho incontrato Edo per la prima volta nel 2016 e condividiamo valori simili quando si parla di corse: siamo entrambi particolarmente attenti ai dettagli e orientati al successo. Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto dentro e fuori la pista, un rapporto basato sul rispetto reciproco. Credo che saremo una squadra formidabile e so che lavoreremo duramente per garantire il massimo delle prestazioni insieme al team. Non vedo l'ora di iniziare questo entusiasmante viaggio.”

Giovanni Tommaso Sgro, Head di Maserati Corse: “Con il ritorno della Maserati alle corse, siamo lieti di dare il benvenuto a Max ed Edo nella famiglia del Tridente per la Stagione 9, in quello che si preannuncia un’entusiasmante ed elettrizzante nuova era in Formula E. Siamo orgogliosi di essere tornati in pista, il luogo a cui apparteniamo, spinti dalla passione ed innovativi per natura. Nella corsa alle massime prestazioni, condurremo Maserati percorrendo le strade di alcune delle città più iconiche del mondo. La Formula E è più di una semplice serie di gare, per noi si tratta di una piattaforma competitiva in grado di portare nuove tecnologie per accelerare lo sviluppo di propulsori elettrificati ad alta efficienza e di software intelligenti per le nostre performanti auto stradali. Come primo marchio italiano ad aderire, non vediamo l'ora di mettere in atto la nostra strategia Folgore completamente elettrica."

James Rossiter, Team Principal, Maserati MSG Racing: “La stagione 9 segna una nuova entusiasmante era per la Formula E e sono lieto di estendere il nostro attuale rapporto con Edo e di dare il benvenuto a Max nel team. Edo è stato una pietra miliare della nostra attività dal 2017 e, in vista della sua sesta stagione, è senza dubbio uno dei migliori piloti sulla griglia di partenza. Siamo molto contenti di vederlo insieme a Max, un giovane dal talento eccezionale, una promessa dal potenziale immenso. Con questa coppia possiamo contare su una formazione di piloti molto forte per la Gen3. Questo ci consentirà di dare del filo da torcere agli avversari. Ci attende un periodo entusiasmante."