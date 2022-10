Maserati, edizione ultra-limitata per un suv targato Barbie

Maserati è stata coinvolta in un’esclusiva collaborazione con Barbie, il brand del gruppo Mattel conosciuto in tutto il mondo. Una partnership nata dal comune desiderio di far sfoggio dell’unicità dei due Marchi. Maserati e Barbie hanno quindi dato libero sfogo alla creatività in uno sforzo di design senza tempo ispirato al fenomeno Barbiecore.

Da questa inedita collaborazione è nata un’edizione ultra-limitata di Maserati Grecale, il nuovo SUV della Casa del Tridente, progettato per trasformare l’esperienza di guida quotidiana in un’avventura straordinaria e scelto da Barbie come compagno di avventure.

La Maserati Grecale Barbie, edizione Fuoriserie ultra-limitata, sarà disponibile a livello mondiale unicamente in due unità personalizzate. La prima è stata presentata la notte scorsa come uno dei Fantasy Gifts 2022 di Neiman Marcus durante la serata di lancio organizzata dal department store di lusso a Los Angeles. Una parte del ricavato delle vendite di questa esclusiva statunitense andrà a favore del Barbie Dream Gap Project – l’iniziativa grazie alla quale il Brand Barbie collabora con organizzazioni non profit di tutto il mondo per offrire pari opportunità e rimuovere le barriere che ostacolano la vita di bambine e ragazze. Ulteriori informazioni sulla seconda vettura saranno disponibili nel 2023.

Questa particolare Maserati Grecale Fuoriserie è una versione Trofeo, all’interno della quale pulsa l’adrenalina del potente motore V6 Nettuno da 530 CV. In pieno stile Barbie, l’iconico rosa associato alla bambola di Mattel dipinge praticamente ogni centimetro degli esterni di questa automobile da sogno, decorata con sottili linee giallo acido, ispirate all’anima sportiva di Maserati.

Gli esterni del SUV, che riportano il logo di Barbie, sfoggiano una finitura iridescente per un incredibile effetto arcobaleno da ammirare in una giornata di sole. Gli eleganti interni neri presentano sedili, plancia, rivestimenti e porte in pelle – rifiniti con impunture rosa – e poggiatesta con l’esclusivo badge “B”.

Come detto, fino al 31 marzo 2023 con l’acquisto del SUV Barbie x Maserati Grecale Trofeo, Mattel donerà il 10% del prezzo di vendita alla pagina dedicata al Barbie Dream Gap Project sul sito GoFundMe.org. Nessuna parte delle vendite è fiscalmente deducibile. Il Fantasy Gift è disponibile per l’acquisto per i residenti degli Stati Uniti contigui. Per maggiori informazioni visitare il sito NeimanMarcus.com/FantasyGifts.