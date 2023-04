Uno scatenato Max conquista il primo podio per una monoposto Maserati dopo 66 anni

Al termine di una gara combattuta, Maserati MSG Racing ha conquistato il podio nella prima gara del doppio appuntamento dell’E-Prix di Berlino 2023, grazie al pilota di casa Maximilian Günther, che ha tagliato il traguardo al terzo posto.

Il pilota tedesco ha conquistato il primo podio in una monoposto del marchio Maserati dopo 66 anni, da quando il cinque volte campione del mondo di Formula 1 Juan Manuel Fangio vinse il Gran Premio di Germania del 1957. Max è partito dalla quarta fila dello schieramento, dopo aver dimostrato un buon ritmo all’interno del gruppo nelle fasi di qualifica, assicurandosi un posto nei duelli testa a testa.

Il compagno di scuderia Edoardo Mortara ha concluso la qualifica all’undicesimo posto, ma i due piloti hanno mostrato ottimi progressi in gara, riuscendo a rimanere sempre in lotta per le posizioni migliori. Mentre Max è salito in quinta posizione grazie a una manovra azzeccata all’uscita di Curva 1, Edo è scivolato al quindicesimo posto, riuscendo poi a recuperare rapidamente. Con grande abilità l’italo-svizzero ha conquistato la top ten ed è risalito fino a occupare la prima posizione nell’undicesimo dei quaranta giri previsti, dopo un sorpasso sul campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne, prima che la gara fosse neutralizzata dall’ingresso della safety car al dodicesimo giro.

Data l'elevata sensibilità energetica del circuito di Tempelhof, si è formato un gruppo di vetture che giravano ad alta velocità e l’ingresso di una seconda safety car al ventesimo giro ha offerto un’altra fondamentale occasione per risparmiare energia.

A questo punto Max si trovava tra i primi cinque, e con Mitch Evans, Sam Bird e Sebastien Buemi formava un quartetto in lotta per la vittoria e per i migliori piazzamenti.

Quando la coppia di piloti Jaguar si è portata in testa alla gara, Max ha proseguito in un duello con Buemi riuscendo a battere lo svizzero in una gara di resistenza proprio all’ultimo giro.

Giunto sotto la bandiera a scacchi con un vantaggio di 0,111 secondi sulla Envision, Max ha conquistato il nostro primo podio della stagione. Anche Edo si è classificato nella top ten, e grazie al suo nono posto, Maserati è andata a punti con entrambi i piloti.

L’E-Prix di Berlino 2023 proseguirà domenica 23 aprile con la seconda manche sul circuito di Tempelhof.

Maximilian Günther, pilota, Maserati MSG Racing “Che sensazione incredibile! Dopo la stagione che abbiamo avuto e le difficoltà affrontate – e ora superate – è così bello essere sul podio. Il fatto di aver ottenuto questo risultato proprio nella mia gara di casa, a Berlino, è uno modo ancora più bello di festeggiare, e sapere che sono il primo pilota dopo Fangio a salire sul podio con una monoposto Maserati è un grande onore. La gara è stata combattuta dall’inizio alla fine, e la mia lotta con Seb negli ultimi giri – sapendo qual era la posta in gioco – è stata intensa. Sono davvero fiero di ogni componente del team per avere ottenuto questo risultato. Visto il vantaggio di un doppio appuntamento, cercheremo di mantenere vivo questo slancio.”