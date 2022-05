Nuovo progetto ex Civ&Civ, il Comitato: "La partecipazione è la chiave di tutto"

"Siamo soddisfatti del lavoro svolto fino ad ora dal nostro Comitato, dalla partecipazione che hanno dimostrato i cittadini del nostro quartiere (e non solo) e di aver fatto emergere il problema del Polo Logistico Conad Nord Ovest. Un problema riguardante non il quartiere Sacca ma anche tutta la città".

Il Comitato Villaggio Europa – Quartiere Sacca rivendica la propria battaglia all'indomani dell'annuncio del sindaco Muzzarelli della revisione del progetto, che sarà reso noto solo domani in una conferenza stampa presso Legacoop.

L'associazione dei residenti prosegue: "La tensione che si è creata in questi mesi tra cittadini ed amministrazione è stata evidente e sotto gli occhi di tutti. La domanda infatti che, soprattutto l’amministrazione dovrebbe porsi è: sei i cittadini non si fossero fatti sentire? Ribadiamo con fermezza, che la partecipazione è davvero la chiave di tutto, perché purtroppo, la presentazione di osservazioni tecniche, non risulta sufficiente per favorire un percorso di ascolto e limitare il malcontento di progetti altamente invasivi caduti dall’alto".

Il comitato sarà impegnato sabato 14 in un corteo di protesta e dichiara: "Chiediamo al Sindaco che, se davvero conferma radicali e sostanziali cambiamenti al progetto, ne dia dimostrazione ai cittadini, dichiarando chiuso il procedimento di approvazione dell’attuale progetto. Una volta chiuso il procedimento, il Sindaco e i Consiglieri di maggioranza, potranno favorire la costruzione di un percorso partecipativo con i cittadini, ritenuto da loro stessi di grande importanza".

Il Comitato, come più volte ribadito, si dichiara "favorevole al dialogo, che risulta infatti la chiave “pratica” per far sì che i progetti di questa portata non scendano dall’alto e siano quindi mal accettati dai cittadini. Rimarchiamo con forza la chiusura del procedimento, la possibilità di visionare il nuovo progetto e presentare eventuali nuove osservazioni".