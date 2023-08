"E’ emergenza sicurezza, si convochi consiglio comunale" La richiesta del Gruppo consiliare M5S

A seguito di quanto accaduto nella giornata di ieri in Corso Vittorio Emanule, dove un 20enne ha perso la vita dopo una violenta aggressione, si è espresso anche il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle.

"L’emergenza criminalità ha raggiunto a Modena livelli davvero gravi. Il rischio di imbattersi o di essere coinvolti in episodi come quello accaduto in corso Vittorio dove, lo ricordiamo, un essere umano di venti anni è morto è ormai all’ordine del giorno e questo è inaccettabile." - dichiarano i portavoce del gruppo "Chi ha responsabilità di governo deve agire, a tutti livelli. Nazionale per fronteggiare l’emergenza immigrazione che nonostante le promesse elettorali sta riempiendo le città di stranieri irregolari senza controllo, anche quando inseriti in percorsi di accoglienza. Così come anche a livello locale."

"L’amministrazione - proseguono dal M5S - deve ammettere che il lassismo tenuto fino ad ora su questi temi nell’intento di fornire una immagine della città diversa da quella che drammaticamente è, è sbagliato e fa danni. E’ una questione politica che crediamo sia opportuno affrontare in Consiglio Comunale con una seduta dedicata a questa emergenza che ponga anche il tema delle distribuzione su tutta la provincia dei flussi di stranieri che, senza alcuna prospettiva, e con assoluto senso di impunità arrivano ad uccidere un ventenne in strada, ancora in pieno giorno. Non possiamo né arrenderci e né rassegnarci a questo. La città deve dare una risposta corale, partendo dal consiglio comunale, dal quale lanciare un messaggio chiaro al governo”