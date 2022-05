I giovani del Pd contro il tirocinio estivo: "Vi mancano schiavi? Ci sono gli studenti del Meucci"

I Giovani Democratici di Carpi si dicono "basiti" dalla lettura di alcuni titoli di stampa locale rispetto all’iniziativa, promossa dall’Istituto Meucci di Carpi, riguardo l'attivazione di tirocini per gli studenti per sopperire alla mancanza di lavoratori stagionali in alcuni settori ristorativi e turistici. Parafrasando quindi il titolo del nostro articolo sul tema, i giovani del Pd paragonano gli studenti a "schiavi", volendo sottolineare probabilmente la scarsa retribuzione dei tirocini proposti, una sorta di rimborso spese pari a 100 euro a settimana (né tasse, né contributi), per 4/6 settimane estive con la stessa scuola che si occupa di reperire il personale e stipulare la convenzione con INPS e INAIL.

"In tutto questo vediamo negli studenti delle vittime inconsapevoli, che per racimolare qualche soldo e mettersi in gioco sono disposti a sacrificare buona parte delle loro vacanze. Comprendiamo che i docenti impegnati nel progetto abbiano agito con la sola volontà di diversificare l’esperienza formativa dei ragazzi per arricchirne il percorso, allo stesso modo però osserviamo l’assurdità di una scuola pubblica che si pone al servizio dell’impresa, in una stagione nella quale combattiamo costantemente per restituire dignità ai lavoratori, in particolare modo alle categorie coinvolte in questi stessi “tirocini”. Il contatto tra scuola e mondo del lavoro avviene già, ampiamente, nel contesto dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, speiegano i Gd carpigiani in una nota.

"Non abbiamo bisogno di una scuola che convinca lo studente a far di tutto per trovare lavoro, in fretta - prosegue la giovanile del Pd - Necessitiamo di un’istruzione superiore che orienti i ragazzi e le ragazze nel loro percorso di vita, che li entusiasmi e che li renda cittadini consapevoli e attivi. Se alle imprese manca personale essenziale è necessario che prevedano contratti adeguati e percorsi formativi coerenti nei tempi e nelle modalità".