Mancano lavoratori stagionali ne turismo? Ci sono gli studenti del "Meucci"

Gli studenti del Meucci di Carpi sono pronti a raccogliere l’appello di tante aziende che lamentano la mancanza di lavoratori stagionali e si propongono per programmi di tirocinio estivo: “E’ un’iniziativa con cui confermiamo la nostra vocazione di punto di raccordo tra scuola e mondo del lavoro. – spiega il professor Alessandro Smerieri, referente del Meucci per i rapporti con le aziende - . Di fronte agli appelli delle aziende, soprattutto del settore turistico e alberghiero, che lamentano la mancanza di personale. io ho avuto l’adesione di almeno 30 ragazzi che si sono detti disponibili per lavorare in estate in tirocinio”.

Si tratta di uno strumento agile e veloce che, attraverso una convenzione tra scuola e azienda, permette d’inserire gli studenti in azienda per periodi di 4-6 settimane a fronte di una borsa lavoro/rimborso spese di 100 euro a settimana (un costo lordo onnicomprensivo che non prevede tasse o contributi). “La scuola si occupa di preparare la convenzione e delle comunicazioni a Inps e Inail – continua Smerieri - La procedura è rapidissima: a seguito della richiesta dell’azienda attiviamo il tirocinio in 2-3 giorni. L’unico, paradossale, problema è che, al momento, non siamo in grado di soddisfare le tante richieste dei ragazzi: sono almeno 30 i nostri studenti che rinuncerebbero volentieri a una buona parte delle vacanze per fare esperienze di lavoro sia nell’ambito dei loro studi tecnico-commerciali che in attività stagionali come i servizi o la ristorazione. Lanciamo quindi un appello alle aziende, soprattutto a quelle del distretto di Carpi che sono in cerca di personale, affinché diano una chance ai nostri ragazzi. La prima a raccogliere il nostro invito è stata l’agenzia per il lavoro La Risorsa Umana, che ringrazio per la disponibilità con la quale collaboriamo da tempo per favorire un legame sempre più stretto tra mondo della scuola e del lavoro”.

“La Risorsa Umana, A.P.L. e società di Ricerca, Selezione, e Formazione di Personale, è fortemente legata al territorio modenese avendo a Carpi la propria sede legale e amministrativa – spiega il direttore generale della società Enrica Codeluppi - Per questo motivo abbiamo accolto con entusiasmo il grido di aiuto dell’Iis Meucci e faremo tutto il possibile per trovare un punto d’incontro tra studenti volenterosi e aziende del territorio, sulla base alle posizioni aperte tra i nostri clienti”.

Chi volesse aderire al programma di tirocini estivi può contattare l’istituto A.Meucci di Carpi al numero 059-688550 (è anche possibile inviare una mail direttamente a alessandro.smerieri@meucci.istruzioneer.it) o a selezione@larisorsaumana.it.