Matteo Testoni è il nuovo coordinatore Gd Bassa modenese

In seguito alle dimissioni del segretario Marouane Satte - protagonista dell'increscioso episodio di vandalismo a Mirandola - il circolo dei Giovani democratici della Bassa Modenese comunica di aver individuato in Matteo Testoni la figura del coordinatore di circolo.

A Matteo, 26 anni di Concordia, già membro della segreteria di circolo, il compito di far proseguire le attività politiche dei giovani del Partito Democratico, di affrontare la sfida della campagna elettorale e di continuare a dar forma alle necessità dei giovani cittadini.

"Con il supporto di tutto il circolo Gd della Bassa, non possiamo che fare un enorme incoraggiamento al coordinatore. Il precedente ruolo di Matteo, all'interno della segreteria di circolo, sarà preso in carico da Christian Feloni, 23 anni, di Massa Finalese, che si occuperà della comunicazione del circolo", si legge in una nota del movimento.