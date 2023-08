Omicidio in Corso Vittorio Emanuele: Pulitanó e Negrini (FDI) : “Tragedia annunciata”

Anche Fratelli d'Italia di Modena reagisce al delitto verificatosi ieri in Corso Vittorio Emanuele, dove un giovane straniero ha perso la vita dopo essere stato accoltellato alla gola da due persone, poi fuggite.

“Purtroppo Modena deve registrare l’ennesimo fatto di sangue consumatosi questa volta nel viale di accesso al suo Centro Storico, da diverso tempo diventato luogo di ritrovo di extracomunitari che stazionano davanti ai negozi etnici o alle panchine del Viale, spacciando per ore all’ombra dell’Accademia militare: è questo il paradosso che la giunta Muzzarelli lascia in eredità a Modena”, lo dichiara Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale di Fratelli di Italia. “Nessuno provi ad invocare ancora elevazioni della Questura o a scaricare le colpe sul Governo perché la zona dove si è consumata l’ennesima tragedia è stata più volte attenzionata da Fratelli d’Italia nel corso degli anni e nel frattempo niente è stato fatto da questa Giunta e dalla sinistra se non mettere la testa sotto la sabbia e nascondere il problema. Esattamente un mese fa denunciavamo la grave situazione che si era venuta a creare davanti al nuovo negozio etnico aperto all’inizio di Corso Vittorio Emanuele, divenuto la principale centrale di spaccio della zona dove alla luce del sole numerosi soggetti consumavano sostanze stupefacenti, abbandonando rifiuti e sporcizia nell’area. Ora, l’ennesima tragedia, l’ennesimo fatto di sangue avvenuto in pieno giorno tra extracomunitari che continuano a vivere nelle nostre città grazie alla rete di accoglienza indiscriminata creata dalla sinistra. Invito pertanto il Sindaco ad assumersi le proprie responsabilità politiche: Muzzarelli prenda atto della propria inadeguatezza e si dimetta immediatamente da assessore alla sicurezza”, conclude Pulitanò.

Sull’episodio è intervenuto anche Luca Negrini, Presidente cittadino di Fratelli d’Italia: “Due accoltellamenti mortali, in meno di cinque mesi,sono il dato che sancisce quanto sia stata fallimentare la politica inclusiva, o presunta tale, di questa Amministrazione che nulla ha fatto per evitare, negli anni, di giungere a questa situazione - attacca Negrini - Un approccio che ha aiutato la proliferazione di eventi criminali sul nostro territorio. Lo stesso atteggiamento utilizzato per sminuire l’entità delle segnalazioni che per anni Fratelli d’Italia ha rivolto al Sindaco e alla Giunta. Un declino continuo che ha portato Modena a livelli di insicurezza e degrado sociale mai registrati prima dove anche camminare in una città deserta, una domenica d’agosto, in pieno pomeriggio può essere profondamente pericoloso per la propria incolumità.

Comprendiamo il bisogno elettorale dell’assessore Bosi di smarcarsi da dinamiche difficili da giustificare ma la narrazione che Modena è ‘trattata male’ dal Governo è già stata smentita dall’operazione annunciata dal Ministro degli Interni Piantedosi poche settimane fa.

I 100 agenti che giungeranno in città messi in campo dal Governo Meloni, insieme alle unità già presenti sul territorio, ai carabinieri e alla Polizia Locale che, tutt’ora, continua ad essere male impiegata, avranno l’arduo compito di invertite drasticamente la rotta che i governi passati e l’amministrazione locale hanno tracciato per un puro atto ideologico. Il teatrino del Partito Democratico nazionale e locale utilizzato per evitare di dover rispondere ai propri errori non sarebbe stato inscenato se, alla scorsa tornata elettorale, il Partito Democratico avesse vinto e questo la dice lunga sul modus operandi della sinistra che utilizza sul tema sicurezza un approccio o un altro in base a ciò che più conviene”, conclude Negrini.