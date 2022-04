Sale operatorie inutilizzate al Policlinico, il caso in Regione

Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo, ha presentato un'interrogazione sulla situazione degli spazi dedicati agli interventi chirurgici al Policlinico di Modena. L'istanza riprende quanto pubblicato stamane su Il Resto del Carlino. Il caso riguarda gli spazi al primo piano di via del Pozzo, dove attualmente sei sale operatorie restano inutilizzate, poichè obsolete.

Come ha spiegato il Direttore Generale Claudio Vagnini, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria ha messo in cantiere un progetto da 3 milioni di euro, mirato a realizzare tre nuove sale all'avanguardia al secondo piano, destinate a sostituire quelle attualmente inutilizzate. "In un momento di grande contrazione economica – ha dichiarato Vagnini al Carlino – si è deciso di investire in un progetto sostenibile e all’avanguardia che prevede la realizzazione di tre sale ibride in un contesto in cui non sono presenti. Le sale operatorie sono strutturate in diversi moduli che permetteranno di ottimizzare al meglio gli spazi. Infatti ogni sala avrà strumentazioni che attualmente sono collocate in sale distinte. Sarà come avere il doppio delle sale operatorie"

Perplessità in casa Fratelli d'Italia: "E’ forse azzardata la riduzione del numero delle sale operatorie da 6 a 3 nel blocco tecnologico del policlinico di Modena?". Stante la situazione in essere, Barcaiuolo chiede anche se non sia di “maggiore utilità per la cittadinanza la ristrutturazione delle sale operatorie esistenti, mantenendo invariato il numero degli ambienti”. In aggiunta ai quesiti proposti, il consigliere modenese chiede anche se la Regione abbia finanziato – e in caso affermativo con quante risorse – il progetto di costruzione delle tre nuove sale operatorie, quando saranno avviati i lavori per la realizzazione delle strutture e con “quali tempistiche l’azienda sanitaria modenese intende recuperare i circa 15mila interventi chirurgici in attesa di programmazione”.