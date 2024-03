Accademia Taekwondo Modena, primo trofeo internazionale aTirana

Grande prestazione per gli atleti dell' Accademia Taekwondo Modena, guidati dal Maestro Andrea Rocciola al Tirana Open 2024, competizione internazionale che ha visto la partecipazione di circa 70 società e 500 atleti provenienti da tutta Europa.

La squadra Modenese conquista 8 medaglie arrivando al 3° posto nella classifica generale e vincendo la prima coppa Internazionale della propria storia.

Oro per Malak El Koudri dopo 4 incontri dominati e combattuti alla grande contro atlete più esperte; medaglia d'oro nei senior per Pinar Cetin che vince nettamente entrambi i combattimenti e per Antonio Allegro che vince la propria categoria nei pesi massimi senior Nere.

Conquistano un preziosissimo bronzo Hajar El Koudri dopo 3 incontri spettacolari; Alex Ragusa all' esordio tra le cinture nere , Mohammad kachakeche nei cadetti , Branly Soliz Flores dopo 2 ottimi combattimenti e Younes Eddadaki.

Si fermano ad un passo dal podio ma combattendo bene e alla pari con i vincitori delle rispettive categorie Miriam Kachakeche, Klevis Thaci, Andrea Rotaru e Zahraa Kachakeche dopo 2 splendidi incontri.

Soddisfatto della prestazione dei propri Atleti il Maestro Andrea Rocciola, aiutato in gara da Francesco Saponaro e dallo splendido gruppo di genitori e accompagnatori che hanno supportato gli atleti Durante tutta la competizione