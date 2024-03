Al Novi Sad tornano le gare ciclistiche per appassionati

Torna al Novi Sad l’appuntamento con le gare per gli appassionati di ciclismo. Sabato 16 marzo, prende il via, infatti, la terza edizione del Gran premio Criterium Emilia Race, promosso da Uisp con il patrocinio del Comune di Modena, che prevede otto appuntamenti fino a settembre, tutti nell’area che si caratterizza sempre più per la vocazione sportiva.

La gara di sabato 16 marzo e la seconda, in programma sabato 13 aprile, si svolgono nelle ore centrali della giornata con il ritrovo di tappa e le iscrizioni a partire dalle 11 e la partenza della prima gara alle 12. Alle 13,15 è prevista la seconda partenza mentre la terza batteria partirà alle 14.30.

Gli altri sei appuntamenti si svolgono, invece, come è ormai tradizione, il martedì sera a partire dal 28 maggio, con ritrovo di tappa e iscrizione alle 17 e la partenza della prima gara alle 18.30.

Il calendario delle otto tappe prevede, quindi, i primi due appuntamenti il sabato (16 marzo e 13 aprile) e i successivi i martedì 28 maggio, e 4, 11 e 18 giugno. La finale è in programma martedì 10 settembre dopo la pausa estiva di luglio e agosto.

E sempre rivolto agli appassionati di ciclismo, nella mattinata del 25 aprile torna anche il Gran premio della Liberazione, gara ciclistica su percorso cittadino che vedrà gli atleti gareggiare nel circuito intorno al parco Ferrari. Anche questa iniziativa è curata da Uisp con il patrocinio del Comune di Modena.