Sulla Direttisima Paletta il Cimone Ski Team fa incetta di coppe

Due SuperG per concludere il circuito APT Regione Emilia Romagna di questa stagione. Le gare sono state organizzate dalla società Cerreto Lago, ma si sono disputate a Passo del Lupo il 20 e 21 febbraio, per motivi organizzativi. La nostra località sciistica si è mostrata al solito all'altezza della situazione mettendo a disposizione della società organizzatrice e degli atleti una pista in perfette condizioni e un tracciato impegnativo su cui gli atleti delle categorie Ragazzi e Allievi hanno potuto mettersi alla prova, sfidarsi e dare il meglio di sè in totale sicurezza. In entrambe le giornate la società a salire sul gradino più alto del podio è stata il Cimone Ski Team grazie alle eccellenti prestazioni di molti dei suoi agonisti.

Sabato 20 sul podio delle ragazze sono salite Margherita Saccardi (s.c.Schia), Sara Del Soldato (s.c. Sestola) e Gloria Milani, tornata allo sci dopo un anno di stop (s.c. Cimone Ski Team). Tra i ragazzi hanno invece primeggiato, nell'ordine, Andrea Passino e Gabriele D'Arpe (entrambi s.c. Cimone Ski Team) e Alessandro Bianconi (s.c. Sestola). Per quanto riguarda gli allievi sul podio femminile Giorgia Fiocchi (s.c. Val Carlina), Sofia Funaro (s.c. 21 A.D.) e Matilde Cavallo (s.c. Montenuda) e su quello maschile Matteo Seghi (s.c. Sestola), Federico Cella (s.c. Cerreto Lago) e Leonardo Giorgione (s.c. Cimone Ski Team).

La Direttissima Paletta è stata teatro anche dell'agguerrita sfida di domenica. Si sono conquistati il podio, per la categoria Ragazzi Femminile, Margherita Saccardi (s.c.Schia), Gloria Milani (s.c. Cimone Ski Team), Eleonora Sardu (s.c. Val Carlina). Per la categoria Ragazzi Maschile ancora Andrea Passino e Gabriele D'Arpe (s.c. Cimone Ski Team) seguiti, questa volta, da Degli Esposti Mazzoni Leone (s.c. Val Carlina). Per la categoria Allievi femminile si sono confermate, in posizione inversa, Sofia Funaro (s.c. 21 A.D.) e Giorgia Fiocchi (s.c. Val Carlina) seguite da Corinna Sentieri (s.c. Cerreto Lago). Per quella degli Allievi maschile i primi due gradini sono andati ancora una volta a Matteo Seghi (s.c. Sestola) e Federico Cella (s.c. Cerreto Lago) mentre sul terzo gradino è salito Marco Conforti (s.c.Schia).





Gallery