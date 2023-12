Brescello Piccardo - La Pieve Nonantola 1 - 1 | Punto importante per la salvezza

Un buon punto in trasferta per La Pieve Nonantola che chiude l’anno con un pareggio e, pur rimanendo in zona play out, prova a muovere un po’ la classifica riuscendo a non perdere contro una squadra che cerca di lottare per obiettivi di alta classifica.

Sono i padroni di casa a partire meglio e a sbloccare il risultato dopo 24 minuti di gara con Truffelli. Sembra l’ennesima giornata storta per i granata che però trovano la reazione e nella ripresa riescono a strappare un punto grazie alla rete firmata da Bojardi al 67’.