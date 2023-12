Promozione, Girone B: un buon Natale per SanMichelese, Cavezzo e Fiorano

Torna nei play off la SanMichelese dopo la bella vittoria in anticipo nello scontro diretto contro la CDR che rimane a sua volta dentro agli spareggi promozione, ma scala una posizione. Baisi porta avanti i neroverdi al 3’, poi pareggiano gli orange al 20’ con Corbelli e Frimpong la chiude di fatto al 24’.

Fuori invece lo United Carpi che pareggia per 1-1 contro il Castellarano passando in vantaggio al 60’ con Bulgarelli e facendosi raggiungere al 95 da Solla. Pareggio a reti inviolate per Castelnuovo e Virtus Camposanto che riescono a rimanere fuori dalla zona play out. Notte fonda invece per la Quarantolese che perde lo scontro diretto in casa del Fiorano per 3-2.

Ancora peggio la Nextgen Terre di Castelli bloccata in retrocessione diretta e sconfitta in casa dal Vezzano: all’11’ rete degli ospiti con Arduini, poi pareggio dei nerooro al 58’ con l’autorete di Grossi e infine il vantaggio all’82’ del Vezzano firmato da Campaniello.

Tre punti d’oro per il Cavezzo che prova a rialzarsi dopo la vittoria per 3-1 contro il Progetto Montagna, mentre passerà un Natale di passione il San Felice, sconfitto in casa della capolista per 4-2. Sugli altri campi vittoria del Bibbiano San Polo per 1-0 sul Baiso Secchia e pareggio a reti inviolate tra Scandiano e Arcetana.