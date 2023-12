Udinese - Sassuolo, probabili formazioni | Rientrano due titolari, Tressoldi squalificato

Dopo la beffa terribile di Cagliari, il Sassuolo torna in campo per affrontare la trasferta di Udine dove dovrà necessariamente provare a fare punti per non rischiare di doversi guardare le spalle. Fischio d’inizio alla Bluenergy Arena alle ore 14.

QUI UDINESE - Assente per squalifica Joao Ferreira. Success rimane in dubbio, ma per lui si preannuncia una panchina dal momento che non è al meglio. In difesa Kristensen sarà insieme a Kabasele e Perez. Mediana affidata a Walace affiancato da Samardzic e Payero, mentre il tandem d’attacco sarà formato da Pereyra e Lucca.

QUI SASSUOLO - Ancora fuori Viti oltre a Obiang e Alvarez per infortunio. A questi si aggiunge lo squalificato Tressoldi. Rientrano però Berardi e Boloca che riprendono il loro posto dal primo minuto. Torna quindi di fatto la squadra titolare con Pedersen a sostituire Vina sulla fascia sinistra, mentre al centro della difesa tornerà Ferrari con Erlic.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kristensen, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Lucca.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti.