Eccellenza, Girone A: grande attesa per il big match tra Terre e Citta

Parte domani alle 15 con l’anticipo tra il fanalino di coda Bagnolese e il Montecchio la diciassettesima giornata di Eccellenza, ultima di questo 2023. Domenica alle 14.30 fari puntati sul derby tra big Terre di Castelli-Cittadella Vis Modena. Le due squadre sono rispettivamente terza e prima, ma separate solo da quattro punti in classifica.

Nel mezzo si trova la Correggese che giocherà sul campo di un Real Formigine entusiasta per l’ultima importante vittoria; terzo a pari punti con Terre di Castelli c’è poi la Virtus Castelfranco che sarà in casa del Faro Coop, squadra impegnata nella lotta per la salvezza.

A cercare punti per saltare fuori dalla zona play out c’è poi La Pieve Nonantola che giocherà sul campo dell’ostico Brescello Piccardo. Sfida tra deluse invece tra Agazzanese e Colorno, partite per cercare la promozione e attualmente ad un punto dai play out. Il Salsomaggiore vuole dare continuità all’ultima vittoria andando sul campo del Fabbrico.

Ancora una sfida salvezza quella tra Fidentina e Rolo, anche se i parmensi sono ancora penultimi con appena sei punti, mentre i reggiani rimangono ai limiti delle sabbie mobili con 20 punti. Infine il Nibbiano&Valtidone cercherà di rientrare sulle prime andando sul campo dello Zola Predosa che nell’ultimo turno si è tirato momentaneamente fuori dalla zona play out.