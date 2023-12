Modena - Cittadella, probabili formazioni | Ancora fuori Gargiulo, squadra verso la conferma

Ultimo sabato al ‘Braglia’ per questo 2023 e in arrivo c’è una delle squadre più in forma del campionato, ovvero il Cittadella. Anche il Modena però ha dimostrato di essere in un buon momento e vuole riprendersi i punti lasciati a Como. Fischio d’inizio alle ore 14.

QUI MODENA - Ancora fuori Gerli e torna indisponibile anche Gargiulo. Mister Bianco dovrebbe puntare ancora sugli 11 titolari delle ultime uscite, dal momento che sembrano aver trovato un assetto importante. Ponsi sarà quindi confermato per la quarta partita consecutiva sulla fascia destra, anche Falcinelli sembra aver preso ormai la maglia da titolare.

QUI CITTADELLA - Sarà assente solo Baldini tra le fila dei veneti. Mister Gorini dovrebbe puntare, come Bianco, sulla formazione vista nell’ultima uscita. Pavan e Negro a centro difesa, in mediana Branca con Vita e Carriero, mentre sulla trequarti Cassano sarà alle spalle di Pandolfi e Pittarello.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ponsi, Zaro, Pergreffi, Cotali; Magnino, Palumbo, Duca; Tremolada; Manconi, Falcinelli.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Pandolfi, Pittarello.