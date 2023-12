Promozione, Girone B: tre modenesi in anticipo per chiudere l'anno

Saranno tre gli anticipi di questa settimana nel Girone B di Promozione. Alle 15 di sabato 16 dicembre si giocheranno infatti due derby, quello tra Bibbiano San Polo e Baiso Secchia, e quello tra SanMichelese e CDR Mutina. Le due modenesi sono in lotta per entrare nei play off.

Alle 17.30 invece si giocheranno Nextgen Terre di Castelli e Vezzano, con i modenesi a caccia di punti pesanti per cercare di uscire dalla retrocessione diretta, mentre i reggiani cercano di rimanere fuori dalle sabbie mobili. Domenica all 14.30 si giocheranno le altre partite della diciassettesima giornata, l’ultima del 2023.

Ci saranno altri due derby, quello tra Castelnuovo e Virtus Camposanto e lo scontro diretto per la salvezza tra Fiorano e Quarantolese. Il Cavezzo invece ospiterà il Progetto Montagna, fanalino di coda, per cercare punti necessari ad uscire dai play out.

Lo United Carpi, che lotta invece per entrare nei play off, ospiterà il Castellarano, mentre il San Felice dovrà vedersela con la capolista. I giallorossi cercano la salvezza, mentre i reggiani cercano di staccare il Bibbiano ora secondo. Infine si giocherà il derby tra Scandiano e Arcetana.