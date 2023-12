Modena - Cittadella 1 - 1 | I canarini fanno un passo indietro

I canarini parlano di rabbia tutta la settimana, di volersi riprendere i punti persi a Como, poi si sciolgono un po’ di fronte ad una squadra compatta e quadrata come il Cittadella. Partono forte gli uomini di Bianco, poi dopo mezzora di gioco diventano un’altra squadra e non riescono più a imporre il proprio gioco.

IL MATCH - Tre minuti di gara e vantaggio per il Modena che passa con Duca, bravissimo a prendere palla, saltare tutta la difesa avversaria e battere Kastrati con un bel rasoterra. Ci prova poco dopo Bozhanaj con un tiro da fuori che termina altissimo, poi l’unica altra occasione effettiva del primo tempo, è al 30’ quando il Cittadella pareggia alla sua prima azione offensiva: Mastrantonio sulla destra fa quello che vuole saltando facilmente Zaro, serve al centro Cassano che nonostante un errore nel primo stop, non viene contrastato dai canarini e riesce a tirare dal centro dell’area trovando la porta. Nella ripresa Bianco prova a cambiare qualcosa inserendo Cotali per Oukhadda, con Ponsi che torna sulla destra. Verso l’ora di gioco fuori anche Bozhanaj che aveva impressionato di più quando era subentrato, e dentro Strizzolo che subito, servito da Manconi, arriva al tiro, ma mira troppo addosso a Kastrati che para senza problemi. Carissoni prova il tiro dalla distanza al 61’, ma Gagno in tuffo ci mette una mano e salva il risultato. Ci prova ancora Strizzolo all’89’, ma è sfortunato su cross teso di Palumbo quando di testa manda la palla troppo alta. Al 94' Vita appostato sul secondo palo di testa colpisce il palo e finisce così il match.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda (46′ Cotali), Zaro, Riccio, Ponsi (70′ Pergreffi); Magnino (70′ Battistella), Palumbo, Duca; Bozhanaj (58′ Strizzolo), Manconi (70′ Giovannini); Falcinelli. A disp.: Seculin, Cauz, Guiebre, Mondele, Tremolada, Abiuso, Bonfanti. All.: Bianco

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Amatucci (55′ Carriero); Cassano (79′ Tessiore); Mastrantonio (62′ Pittarello), Pandolfi (79′ Magrassi). A disp.: Maniero, Angeli, Kornvig, Danzi, Rizza, Giraudo, Maistrello. All.: Gorini

ARBITRO: sig. Di Marco di Ciampino

RETI: 3′ Duca, 30′ Cassano

NOTE: ammoniti Cassano, Salvi, Mastrantonio, Falcinelli, Branca, Zaro.