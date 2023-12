Carpi - Imolese 3 - 1 | Biancorossi, una partenza sprint brucia gli ospiti

Per la squadra di Serpini, trascinata da Cortesi, tre punti che servivano come l'aria per tenere il passo delle prime, per l'Imolese invece quarto stop di fila in campionato (in mezzo solo l'1-0 al Campobasso in Coppa Italia).

È stato il solito Carpi, ovvero macchina da calcio fatta di fraseggi e di improvvise accelerazioni dirette al gol (miglior attacco del girone, 32 reti), ma anche di occasioni sprecate e di fatali pause. Stavolta però i biancorossi si sono fatti bastare la partenza fulminante (due gol di Cortesi ed un palo nei primi 7'), commettendo la "solita" ingenuità sul rigore realizzato dall'ex Raffini, rischiando il 2-2 (decisivo il portierino Lorenzi, classe 2006), prima di siglare il terzo gol alla fine del primo tempo con Saporetti e sprecare più volte la palla del poker nella ripresa.

Mercoledì a Certaldo si chiude il 2023, ed i biancorossi hanno a che fare con la classica partita "trappola" in cui sono chiamati a non fallire per restare attaccati al treno buono.

La partita -

Partenza sprint del Carpi. Bastano un minuto e 20 secondi ai padroni di casa per sbloccare il match. Cross basso di Saporetti sul palo lontano, dove arriva puntuale Cortesi. Al 4' da una palla messa in mezzo D’Orsi si crea un rimpallo sul quale si avventa Saporetti, che però da due passi a porta vuota coglie il palo divorandosi il 2-0. Pronto riscatto al 7' con l'ex Trento che assiste Cortesi, abile nella girata che picchia sul montante e si infila in rete. L'Imolese è groggy, ma viene rianimata da un rigore fischiato per un "mani" di Sabattini non limpidissimo. L'ex Raffini, al debutto con i rossoblù, fa centro e per qualche minuto il Carpi vede i "fantasmi". Bravo Lorenzi a sventare una velenosa conclusione di Rizzi. Ancora Saporetti, sbaglia tutto in contropiede, non sfruttando un "due contro uno", dimenticando Sall solo soletto in area passaggio per il liberissimo Sall. e poi gli ospiti si fanno rivedere con Rizzi che dal limite impegna alla respinta in tuffo Lorenzi. Nel finale di tempo ecco il tris che dà tranquillità al Carpi. Cortesi è immarcabile, salta tre imolesi e pesca sul secondo palo Saporetti che stavolta non sbaglia. È 3-1 all'intervallo, e resisterà fino al 90'+5'.



Eppure opportunità non mancano nella seconda parte. Già al 5' Forapani cestina nel curvone ospiti un pallone d'oro di D'Orsi.L’Imolese produce poco, solo un tiro di Raffini, deviato da Mandelli fortuitamente in corner. Nell'ultimo segmento di gara sale sugli scudi Adorni, con almeno tre interventi (uno su Sall e due su Saporetti) ad evitare un passivo più pesante. Il risultato non cambia più.