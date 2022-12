Carpi - Ravenna 2 - 4 | Sprofondo biancorosso, quattro gol incassati al 'Cabassi'

Finisce 4-2 per il Ravenna, ed il risultato è figlio di un primo tempo disastroso per la truppa di Bagatti, entrata in campo deconcentrata e poco reattiva, al cospetto invece di un Ravenna determinato a lottare su ogni pallone ed implacabile nel punire ogni disattenzione dei biancorossi.

A fine gara parziale silenzio stampa degli sconfitti, parla solo il ds Matteo Sabbadini, ravennate doc: "Non siamo scesi in campo, di fatto, nel primo tempo, è una prestazione inaccettabile. Non serve cercare le colpe di questo o di quello, analizzeremo quello che non è andato e lo faremo tutti insieme, si vince e si perde di gruppo. Bagatti non è qui a parlare? Non significa nulla, sono venuto io come capo dell'area tecnica, meglio riflettere in silenzio ed analizzare la sconfitta in tutti i dettagli. Da martedì si resetta e si ricomincia". Lazzaretti in silenzio, nel secondo tempo ha abbandonato gli spalti e si è posizionato all'ingresso del tunnel degli spogliatoi con un faccia scurissima. La sensazione è che la panchina di Bagatti scotti parecchio, al di là delle responsabilità specifiche. Se il club vorrà dare una sterzata decisa, ci sarà il cambio. Da valutare però ogni ipotesi.

LA PARTITA - Il Carpi schiacciasassi versione casalinga oggi non c'è. Il Ravenna lo capisce subito e colpisce con Guidone dopo 11'. Incertezza di Kivila su un cross di D'Orsi smorzato da Boccaccini, l'attaccante romagnolo non perdona. Il raddoppio nasce da una palla persa di Yabrè, Abbey scarica su Marangon, sinistro nell'angolino e Carpi in bambola. Lo 0-3 arriva alla fine del primo tempo e porta la firma di Abbey. L'ultima volta con tre reti sul groppone (a zero) risale al marzo 2017, con al "Cabassi" la Spal di Semplici lanciata verso la serie A ed in rete con Floccari (2) e Antenucci.

Il Carpi si scuote nella ripresa, Stanco entra col piede giusto. I biancorossi trovano il gol della speranza con Sall, avrebbero anche la possibilità di arrivare al 2-3 (bravo il portiere giallorosso Venturini a respingere una conclusione di Stanco a botta sicura). Ma è un fuoco di paglia. La partita è saldamente in mano alla squadra di Gadda che si porta sul 4-1 con il "panchinaro" Ndreca, prima di subire la rete di Boccaccini al 96', buona solo per gli almanacchi. E così il Ravenna torna a vincere al "Cabassi" dopo 26 anni. L'ultima volta, in C1, mister Gadda era in campo contro i biancorossi di De Biasi. Una vita fa.