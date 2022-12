Virtus Castelfranco - Cittadella Vis Modena 0 - 1 | Il big match si accende solo al 90'

Regna l’equilibrio nei primi minuti del big match di giornata tra Virtus Castelfranco e Cittadella. Le due squadre percepiscono l’importanza del match e si respira tensione in campo. Il primo tempo si gioca prevalentemente a centrocampo e non si annotano occasioni da gol.

Nella ripresa il Citta rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Dejgiraj e la Virtus prova ad approfittarne prendendo in mano le redini del gioco. Il risultato però non si sblocca e quando sembrava ormai deciso lo 0-0, al 90’ l’arbitro concede un rigore agli ospiti: sul dischetto va Esposito che con freddezza decide l’incontro per lo 0-1 finale.